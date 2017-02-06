السفير علي عبد الكريم يؤكد أن النصر آت حتما

أكد سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن سورية تحقق النجاحات الميدانية على التنظيمات الإرهابية وأن النصر آت حتما بفضل صمود الشعب السوري وتضحيات الجيش العربي السوري وحلفائه .

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمين عام حركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري مع وفد من الحركة إلى مقر السفارة السورية حيث شكر السفير عبد الكريم على تعزيته بوفاة العلامة الشيخ عبد الناصر جبري.

وتوجه الشيخ عبد الله بالتحية للشعب والجيش العربي السوري على صمودهم وأكد على التمسك بالثوابت التي أرساها الشيخ عبد الناصر وخصوصاً لجهة العلاقة مع سورية وكل الدول الشقيقة الرافضة لسياسات إدارة الشر الأمريكية والعدو الصهيوني.