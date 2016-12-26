السفير محمود يبحث مع رئيس غرفة الصناعة الايرانية تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة

بحث الدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران مع المهندس غلا محسين شافعي رئيس غرفة الصناعة والمناجم والزراعة في إيران مشاركة القطاع الخاص في البلدين في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية الحيوية وإعادة تأهيل البنى التحتية وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين سورية و إيران.

وأكد المهندس شافعي خلال اللقاء استعداد غرفة الصناعة الإيرانية لوضع برنامج مشترك مع القطاع الخاص في سورية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإرهابية ضد سورية من منشآت صناعية وخدمية.

وأعرب شافعي عن ترحيبه بعقد ملتقى لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لوضع خريطة عمل للمشاريع الاستثمارية المشتركة وإنشاء صندوق لتوسيع التبادل التجاري واستثمار الإمكانات المتوفرة بما يسهم في تعزيز الدعم الاقتصادي لسورية وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد السفير محمود أن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران أعطت الفرصة الكاملة للقطاع الخاص في البلدين ليكون شريكا في المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأوضح محمود أن إقامة المشاريع الإنتاجية في القطاعات الرئيسية والخدمية يحظى بالأهمية في برنامج عمل الحكومة السورية لافتا إلى أهمية تدعيم مقومات الاقتصاد السوري بخطوات ملموسة تسهم في تعزيز الإنجازات الاستراتيجية ضد الإرهاب ومواجهة الحرب الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري.