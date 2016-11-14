السفير محمود يعزي باستشهاد مراسل التلفزيون الإيراني

قدم السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود التعازي والمواساة باستشهاد مراسل التلفزيون الإيراني محسن خزاعي أثناء تغطيته الإعلامية للمعارك في مواجهة التنظيمات الإرهابية في حلب أمس.

وجاء في برقية أرسلها السفير محمود اليوم إلى رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران “نتقدم بأسمى العزاء والمواساة والتبريك باستشهاد مراسل تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية محسن خزاعي أثناء تغطيته لوقائع معارك الجيش العربي السوري وحلفائه في حلب في مواجهة الإرهاب التكفيري الإجرامي”.

وأكد محمود في البرقية أن دماء الشهيد خزاعي وزملائه الذين سبقوه على درب الحق وأداء الواجب الإعلامي لن تزيدنا إلا عزيمة وثباتا على الاستمرار في محاربة الإرهاب التكفيري وداعميه والانتصار عليه في سورية والمنطقة بكاملها.

كما قدم السفير محمود التعازي إلى أسرة الشهيد خزاعي وزملائه في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية متمنيا الشفاء العاجل للمصور تامر صندوق الذي كان برفقة خزاعي.

وكان خزاعي استشهد أمس أثناء تغطيته عمليات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء في الحرب على الإرهاب التكفيري غرب حلب وذلك بعد إطلاق التنظيمات الإرهابية المسلحة قذائف صاروخية على منطقة منيان.