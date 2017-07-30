السلطات الأسترالية تحبط مؤامرة إرهابية في سيدني

صرح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول أن السلطات الأسترالية أحبطت مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة موضحاً أنه تم اعتقال 4 أشخاص في سيدني.

وقال تيرنبول للصحافيين “أستطيع إبلاغكم أنه جرت الليلة الماضية عملية كبيرة ضد الإرهاب من أجل إحباط مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة”.

وأكد تيرنبول أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل كل المطارات الأسترالية.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية اعتقلت أمس أربعة أشخاص خلال مداهمات في عدة ضواح بمدينة سيدني استهدفت إحباط خطط لشن هجمات إرهابية.