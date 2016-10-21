السلطات البريطانية تخلي مطاره لندن وتنفي وقع حدوث هجوم كيماوي

نفت السلطات البريطانية حدوث أي هجوم كيماوي في مطار شرق لندن بعد أن أخلت المطار وذلك إثر إسعاف 26 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن قوات الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف هرعت إلى المطار بعد إخلائه من حوالي 500 زائر، وأضافت نقلا عن المتحدث باسم قوات الإطفاء اللندنية أن لديهم أجهزة للتعامل مع أي تهديد كيميائي.

وصرح المتحدث باسم المطار الذي يقع في شرق العاصمة البريطانية، أن عملية الإخلاء تمت حوالي الساعة الرابعة بتوقيت “غرينتش” بعد إطلاق أجهزة إنذار الحرائق.