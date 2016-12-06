السلطات البلجيكية تلقي القبض على ثمانية أشخاص لارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي

ألقت السلطات البلجيكية القبض على ثمانية أشخاص لتورطهم في تجنيد أشخاص في صفوف تنظيم “داعشط الإرهابي وتوفير دعم مالي للتنظيم التكفيري.

ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء البلجيكي قولهم في بيان : ” ان السلطات البلجيكية فتشت منازل واعتقلت ثمانية أشخاص لاستجوابهم للاشتباه في دعمهم لتنظيم داعش الإرهابي مالياً وضلوعهم بتجنيد أشخاص للسفر إلى سورية”.

وأوضح البيان أنه تم القاء القبض على المشتبه بهم خلال حملة مداهمة لتسعة منازل في أحياء العاصمة بروكسل ومدن بروج وانتويرب وسينت نيكلاس.

كما أعلن ممثلو الادعاء القاء القبض على مشتبه به وهو رجل بلجيكي يبلغ من العمر 43 عاماً ويدعى ريسكي ايه في قضية طعن رجل شرطة في آب الماضي والتي أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنها.