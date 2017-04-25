السلطات التركية ترفض الطعن المقدم من الشعب الجمهوري بشأن الاستفتاء

رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب حزب الشعب الجمهورية بأغلبية الأصوات، بذريعة أنها غير مختصة في النظر بالقضية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا رفضت، الأربعاء 19 نيسان ، طلب حزب الشعب الجمهوري، إلغاء نتيجة الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 نيسان وانتهى بإقرارها.

وبعد أن رفض اللجنة العليا للانتخابات طلب المعارضة التركية إلغاء نتيجة الاستفتاء، رفع حزب الشعب الجمهوري دعوى للمحكمة الإدارية العليا ضد اللجنة العليا للانتخابات، وطلب بألا يشمل فرز الأصوات أوراق الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.