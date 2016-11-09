السلطات التركية تعتقل قاضياً بمحكمة تابعة للأمم المتحدة بذريعة محاولة الانقلاب

اعتقلت السلطات التركية قاضيا تركيا عضوا في محكمة تابعة للأمم المتحدة بذريعة التورط فى محاولة الانقلاب التى جرت منتصف شهر تموز الماضى واستغلها رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان لتصفية معارضى سياساته.

ونقلت رويترز عن تيودور ميرون رئيس المحكمة التي تنظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا ومذبحة رواندا قوله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن تركيا اعتقلت في أيلول الماضي القاضي أيدن سيداف أكاي للاشتباه في صلته بمحاولة الانقلاب منتهكة بذلك حصانته الدبلوماسية” مضيفا “أن تركيا تجاهلت طلبه بزيارة المعتقل منتهكة الاستقلال القضائي للقاضي”.

وأشار رئيس المحكمة إلى أن “مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية طلب من تركيا الإفراج عن القاضي أكاي ووقف جميع الإجراءات القانونية ضده”.

ويواصل النظام التركي حملته المسعورة فى اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء اضافة الى تسريح عشرات الالاف من العاملين فى مختلف المؤسسات التركية واغلاق عدد كبير من وسائل الاعلام.