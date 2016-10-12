السلطات الجزائرية تقبض على سبعة إرهابيين شرقي البلاد

ألقت السلطات الجزائرية القبض على سبعة أشخاص يمثلون خلية في منطقة باتنة شرقي الجزائر، و بالتزامن مع ذلك استسلم للسلطات مسلح ينتمي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب العربي» الإرهابي .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بأن مسلحا كان ينشط في صفوف مجموعة مسلحة في منطقة تندوف، سلم نفسه للجيش، وكان بحوزته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل اعتقلت وحدة من الجيش، سبعة عناصر كانت تنشط في خلية لدعم الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة باتنة شرقي الجزائر.

ووفقا للبيان، فقد دمرت وحدة من الجيش الجزائري، أربعة مخابئ ومعدات تفجير وقنبلة تقليدية الصنع، كانت تستخدمها المجموعات المسلحة في منطقتي بومرداس شرقي الجزائر وسيدي بلعباس غربي البلاد.