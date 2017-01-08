السلطات الروسية تنجح في خفض معدلات التضخم

جاء في تقديرات أعلنتها هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد ارتفعت بنسبة 5.4 % عام 2016 بالمقارنة مع 12.9% عام 2015. وأضافت الهيئة أنها ستصدر تقريرها النهائي بهذا الصدد في العاشر من يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أنها توقعت أن الرقم الختامي سيكون ذاته أو ربما أكثر بواقع 0.1% فقط.

وتدل هذه البيانات على أن السلطات الروسية نجحت في تحقيق هدفها الاقتصادي الكبير المتمثل في خفض معدل التضخم السنوي عام 2016 إلى أدنى مستوى له في تاريخ روسيا الحديث.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضوء النتائج المحققة أن بإمكان البلاد خفض معدل التضخم السنوي إلى 4% عام 2017.