السلطات الروسية: مواطن داغستاني يمول “داعش” و”النصرة” عبر البنوك التركية

فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا بحق مواطن من جمهورية داغستان الروسية لتمويله تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين في سورية عبر بنوك النظام التركي.

ونقلت سبوتنيك عن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية قولها في بيان اليوم ..إنه ” تم فتح قضية جنائية بحق الداغستاني البالغ من العمر 35 عاما لتمويله تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين بنحو 42 ألف دولار عبر النظام المصرفي التركي ولاعتباره من مناصري الأفكار المتطرفة للتنظيمين”.

وأضاف البيان.. أن ” المتهم قدم الخدمات المالية للإرهابيين خلال فترة انضمامه لصفوفهما في سورية بين عامي 2015 و2016 حيث كان يتلقى الموارد المالية من حسابه المصرفي في اسطنبول ثم يسحبها نقدا بواسطة بطاقة ائتمان الكترونية لتمويل إرهابيي التنظيمين في سورية”.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” وجبهة النصرة المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش” ويقوم هذا النظام حاليا بالتذرع بحجج واهية عن محاربة الإرهاب الذي يرعاه ويدعمه في المنطقة لتحقيق مطامعه وأحلامه في إعادة إحياء السلطنة العثمانية مستعينا من خلال ذلك بحلفائه من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها.