السلطات الفليبينية تحذر مواطنيها من البركان الثائر

وفقاً لفرانس برس، حذرت السلطات الفليبينية السبت 27 كانون الثاني، من أن ملايين الأطنان من الرماد والصخور التي يقذفها بركان مايون والمختلطة بالأمطار، يمكن أن تهدد بابتلاع السكان المقيمين حوله، والذين فر عشرات الآلاف منهم.

وأعلن معهد فيفولكس عن تساقط أمطار غزيرة على البركان الثائر منذ منتصف كانون الثاني، وتدفق حمم متوهجة وغيوم هائلة من الرماد الساخن، وقد يشكل الرماد البركاني والصخور ومياه الأمطار، فيضاً من السيول الطينية سريعة الدفق المسماة “لاهار” التي من شأنها جرف قرى بكاملها.

وأشار المعهد إلى أن هذا “الفيضان الطيني” وهو ظاهرة مخيفة في الفليبين، قد يندفع في مجاري الماء، وأنه يتطلب من المسؤولين إجلاء السكان المقيمين فرب الأنهار، وأجلى حتى الآن أكثر من 84 ألف شخص من منطقة تبعد 9 كيلومترات حول البركان.

وأوضح المعهد أن البركان مايون لفظ أخيراً 25 مليون متر مكعب من الرماد والمواد البركانية الأخرى انتشرت على سفوحه وفي المناطق المجاورة.

وأسفر ثوران البركان فى عام 1986 عن حوالي 1000 قتيل.