السماء تهدي مزارعي الحسكة 3 إلى 7 ريات مجانية

اكد رئيس دائرة الانتاج النباتى فى مديرية زراعة الحسكة ان الامطار التى شهدتها معظم الاراضى الزراعية فى المحافظة خلال الشهر الماضى تعادل بين 3 إلى 7 ريات مياه للمحاصيل الزراعية الشتوية ما يسهم فى تحسن الوضع الانباتى للمزروعات المروية والبعلية

وأشار المهندس رجب سلامة فى تصريح له اليوم الى ان الامطار التى هطلت كانت عامة على جميع مناطق الاستقرار الزراعى واسهمت بتخفيض تكاليف الانتاج الخاص بالزراعات المروية ولا سيما القمح والشعير وتوفير تكاليف الوقود على الفلاحين كما شجعت على زيادة نسبة تنفيذ الخطة الزراعية.

وبين أن واقع المزروعات البعلية //جيد //حيث تجاوزت نسبة تنفيذ محصول الشعير البعل 121 بالمئة بمساحة مزروعة تقدر بنحو401 الف هكتار من أصل المخطط البالغ نحو 333 الف هكتار ونسبة تنفيذ الشعير المروى54 بالمئة بمساحة مزروعة تقدر بنحو 13 الف هكتار من المخطط البالغ نحو 24 الف هكتار ونسبة تنفيذ القمح البعل 74 بالمئة والمساحة المزروعة 330الف هكتار من المخطط البالغ 445 الف هكتار ونسبة تنفيذ القمح المروى 33 بالمئة والمساحة المزروعة 98 الف هكتار من المخطط البالغ 298الف هكتار.

وتستمر عمليات زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية /القمح والشعير/ فى محافظة الحسكة حتى منتصف الشهر الحالى.