السماح لمستثمرين بإشغال الأملاك العامة في حي «الغوطة» بحمص

وافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص خلال اجتماعه الدوري اليوم على منح تراخيص دائمة ومؤقتة لبعض المهن في مناطق متفرقة من المدينة منها بيع وتوزيع اسطوانات غاز وبيع حلويات ولوازم التمديدات الكهربائية والصحية والدهانات والخرداوات.

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس ناظم طيارة إلى أنه تم السماح لبعض المستثمرين بإشغال الأملاك العامة للبراكات المقامة من قبلهم في حي الغوطة، على أن تدقق المساحات من قبل مديرية الاملاك كما تمت الموافقة على إجراء مناقلة ضمن موازنة المجلس للعام الحالي ضمن الباب الأول بمبلغ 6 ملايين ليرة من بندي رواتب وأجور العاملين الدائمين والتعويض العائلي إلى بند تعويض طبيعة العمل وإجراء مناقلة اخرى ضمن الباب الثاني بمبلغ 100 ألف ليرة سورية من بندي بدلات الإيجار ونفقات لوازم الإدارة إلى بند النقل والانتقال.

يشار إلى أن المكتب وافق خلال اجتماعه الأخير على منح تراخيص لمهن ضمن المدينة تضمنت بيع مواد غذائية وألبسة وبيع زيوت وشحوم بالمختوم وتوزيع اسطوانات غاز.