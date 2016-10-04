“السمسم” يساعد على تحسين الهضم

توصلت دراسة طبية إلى أن حبوب السمسم تعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، وتحسين عملية الهضم ومن ثم الحفاظ على حياة صحية.

وشددت أبحاث طبية على فعالية حبوب السمسم والزيت المستخلص منه في توفير العديد من الفوائد الصحية لمحتواه الغذائي العالي، بما في ذلك الفيتامينات، المعادن والزيوت الطبيعية، فضلا عن المركبات العضوية التي تتكون من الكالسيوم، والحديد، والماغنيسيوم، والمنغنيز والنحاس، الزنك، والألياف الطبيعية وفيتامين ب – 6 والبروتين ، ومادة التروبتوفان.

وقد أكد الفريق البحثي على احتواء حبوب السمسم على مواد كيميائية نباتية طبيعية في قشوره تعمل على تعزيز حرق الدهون عن طريق الإنزيمات الكبدية التي تفتت الدهون، جنبا إلى جنب مع البروتينات والأحماض الدهنية في رفع آلية التمثل الغذائي لحرق المزيد من السعرات الحرارية .

كما أكدت الأبحاث أن زيت السمسم يعد الخيار الأمثل للطهو، فهو مضاد للأكسدة التي تحافظ على مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم، فضلا عن محتواه العالي من الألياف تساعد على الهضم.

ولا تقتصر فوائد السمسم على ما سبق بل يمتلك القدرة على منع حدوث الإصابة بمرض السكر، وخفض ضغط الدم المرتفع، مع قدرة على منع أنواع واسعة من السرطانات، وبناء عظام قوية لإحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، جنبا إلى جنب خواصه الواقية من الإشعاع وزيادة صحة القلب والحيلولة دون التأثير السلبية لاضطرابات النوم.