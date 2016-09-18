السمنة المفرطة أهم مسببات أمراض القلب

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن السمنة المفرطة تعد أحد أهم الأسباب وعامل خطر وراء زيادة فرص حد وقصور في عضلة القلب، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب.

فقد عكف الباحثون بجامعة “جون هوبكنز” الأمريكية، على مراجعة بيانات أكثر من 13,000 من البالغين بلغ متوسط أعمارهم الـ 54 عاما في الولايات المتحدة ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر مثل ضغط الدم المرتفع ، والكوليسترول المرتفع والسكر النوع الثاني.

وقد خلص الباحثون إلى أن مفرطي البدانة هم الأكثر عرضة للإصابة بقصور في وظائف القلب.

يحدث القصور في وظائف القلب عندما تضعف عضلة القلب وتعجز عن ضخ الكميات اللازمة من الدم والكافية لوظائف القلب.