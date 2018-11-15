السمنة تضاعف خطر السرطان

كشف علماء البيولوجيا الجزيئية في إيرلندا والولايات المتحدة بأن السمنة تزيد من خطر تطور مرض السرطان بأربعة أضعاف.

وأفادت مجلة كانسر الطبية بأن مجموعة من العلماء حللوا المعلومات الطبية المثبتة في سجلات تاريخ مرض زهاء 1,8 مليون مريض واتضح لهم أن السمنة في مرحلة المراهقة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بـ 6,37 مرات عند الذكور، و4,07 مرات عند الإناث كما أن الرجال الذين يقترب مؤشر كتلة الجسم لديهم من الحد الأعلى المعتمد يزداد جدا خطر إصابتهم بهذا السرطان بنسبة 49 بالمئة.

وأوضحت ليديا لينش من كلية ترينيتي في دبلن بإيرلندا أنه تم اكتشاف سلسلة جينات إذا تم تعديلها يمكن القضاء على عيوب المناعة التي تنشأ من تطور السمنة وكل هذا يشير إلى أنه بإعادة برمجة الخلايا القاتلة يمكن استعادة خصائصها المضادة للسرطان وإنقاذ حياة البدناء الذين يعانون من الأورام.

وتأكد العلماء خلال السنوات الأخيرة بأن السمنة عامل من عوامل زيادة خطر الإصابة بالسرطان ففي الولايات المتحدة اتضح أن زيادة وزن النساء تسرع في شيخوخة الدماغ وتغير عمله أما العلماء البريطانيون فقد اكتشفوا بأن السمنة تسبب تطور تسعة أنواع من السرطان حيث تزداد الإصابة بهذه الأنواع بنسبة 50 بالمئة لكل خمسة كيلوغرامات من الوزن الزائد.