السندويتشات تنتج ثاني أوكسيد الكربون وتحمل ضرراً بيئياً موازياً للسيارات

خلص باحثون في جامعة مانشستر البريطانية، إلى أن الاستهلاك السنوي للسندويتشات في بريطانيا يحمل الأثر البيئي عينه كاستخدام أكثر من ثمانية ملايين سيارة سنوياً.

ووفق الجمعية البريطانية للسندويتشات، تشهد بريطانيا استهلاك 11,5 مليار سندويتش سنوياً، نصفها يُحضّر منزلياً والنصف الآخر يُشترى من المتاجر. هذا الاستهلاك السنوي “ينتج في المعدل ما يوازي 9,5 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات الاستخدام السنوي لـ8,6 ملايين سيارة”، وفق الاستاذة اديسا ازاباغيتش في تصريحات أوردتها الجامعة.

وقد درس الباحثون البصمة الكربونية لأربعين نوعاً من السندويتشات المختلفة. وتبين لهم أن أسوأ هذه الشطائر على صعيد الاثر البيئي هي التي تحوي دهون الخنزير، وتلك التي تحتوي الجبن أو القريدس.

وأشار الباحثون إلى أن السندويتش الأسوأ لناحية البصمة الكربونية، هو ذلك الذي يتم تناوله عادة عند الفطور ويتألف من البيض ولحم الباكون والنقانق.