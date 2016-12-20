السنغالي ماني يحسم قمة ليفربول مع إيفرتون

حسم ليفربول موقعته مع مضيفه إيفرتون 1-0 بهدف قاتل سجله السنغالي ساديو ماني في الوقت بدل الضائع، الاثنين 19 كانون الأول، في ختام المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 عبر السنغالي ماني، الذي استثمر كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة دانيال ستوريدج ليضع الكرة في شباك الغريم التقليدي لليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة وانفرد بالمركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، ونقطة أمام مانشستر سيتي الثالث، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 23 نقطة في المركز التاسع.