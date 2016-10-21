السوبرانو غادة حرب تتألق في أوبرات عالمية برفقة “موسيقا الحجرة”

أحيت السوبرانو غادة حرب أمسية غناء أوبرالي بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، بمرافقة موسيقا الحجرة ضمت كلا من العازفين راما نصري على البيانو ومحمد نامق على تشيللو وجورج طنوس على الكمان وسفانة بقلة على آلة الهارب بمشاركة مغنية الآلتو سناء بركات.

وكانت أول قطعة قدمتها حرب الأغنية الفرنسية “على سطح الماء” للمؤ لف فوريه بمرافقة البيانو فقط، أما القطعة الثانية “مساء جميل” للمؤلف ديبوسي، والقطعة الثالثة “قصيدة “للمؤلف ديفا دليكوا فقدمتهما بمرافقة آلة الهارب كما رافقتها مغنية الالتو بركات في أغنيتين هما “القارب” من أوبرا “حكايات هوفمان” للمؤلف أوفنباخ والثانية دويتو بعنوان “الزهور” من أوبرا لاكميه للمؤلف دليب بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى.

وذكرت حرب في تصريح لوكالة “سانا” أنها اختارت عدة قطع أوبرالية فيها العديد من الآريات المأخوذة من أوبرات مهمة والتي لها مشهدها وقصتها وتحتاج إلى التمثيل وتقمص الشخصية وهذا ليس بالسهل لأن الشخصية تتغير في هذا الحفل المنوع بين الواحدة والأخرى.

وقالت السوبرانو حرب: “أردت أن يكون هذا الحفل مختلفا عن حفلات الصولو السابقة التي قدمتها والتي كانت بمرافقة آلة البيانو فقط فاخترت تقديم البرنامج بمرافقة موسيقا الحجرة المكونة من أربعة عازفين” مبينة أن فن الأوبرا الغني والمنوع يقدم عادة بشكل يعبر عن جماليته الراقية بما يحتويه من موسيقا ومسرح وشعر ورقص وديكورات على أمل أن تقدم عملا أوبراليا متكاملا في المستقبل”.