السودان تحتل مرتبة متدنية في حرية الصحافة

صادرت أجهزة الأمن السودانية الأحد كافة أعداد ثلاث صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود اعتبر أنها تتضمن انتقادات للحكومة، وفق جمعية الصحافيين السودانيين.

وقالت الجمعية في بيان أن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني صادروا الأعداد الكاملة لصحف “الجديدة” و”التيار” و”الوطن” من دون أي تبرير، وأضافت أن “هذا يندرج في إطار السياسة المعادية” للإعلام التي ينتجها الجهاز.

وأكد صحافيو “التيار” و”الجديدة” المستقلتين مصادرة أعدادهما، وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير “التيار” أن عناصر جهاز الأمن “جاءوا إلى المطبعة باكراً هذا الصباح وصادروا كل أعداد الجريدة دون أي تفسير”، وأضاف “لا أظن انه يوجد في الصحيفة ما يستدعي هذا التصرف”.

وقال رئيس تحرير “الجديدة” اشرف عبد العزيز انه لم يتلق اتصالات من جهاز الأمن تتعلق بتغطية ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر مسالة حساسة نظراً للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في السودان.

ولكنه أضاف انه في الواحدة فجراً صادر جهاز الأمن كل أعداد الجريدة، لا نعرف لماذا فعلوا ذلك.

ويشكو الصحافيون السودانيون من مضايقات السلطات، ويتولى الرئيس عمر البشير الحكم منذ 1989، والسودان في أدنى المراتب على قوائم حرية الصحافة.