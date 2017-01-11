السودن تفرج عن 4 معارضين

قالت وسائل إعلامية ان الحكومة السودانية أفرجت عن 4 معارضين كانت اعتقلهم في تشرين الثاني الماضي، أبرزهم صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المعارض (85 عاما).

وبحسب وكالة فرانس برس التي نقلت عن أحد أفراد أسرة يوسف قولهم: “اتصل بنا جهاز الأمن والمخابرات وطلب منا الحضور إلى مكتبه لتسلم والدنا صديق”.

بدورها، أكدت عائلات كل من منذر أبو المعالي القيادي في الحزب الناصري المعارض، ومحمد ضياء الدين المتحدث باسم حزب البعث وطارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، أن السلطات أفرجت عنهم وقد وصلوا إلى منازلهم.

وكانت السلطات اعتقلت عددا من السياسيين والناشطين المعارضين في تشرين الثاني، عقب إصدارها قرارات بزيادة أسعار المنتجات النفطية بنسبة 30 بالمئة، وذلك خشية تنظيم تظاهرات ضدها على غرار ما حصل في 2013.

ويومها، تسببت زيادة أسعار المحروقات بخروج تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى تخللتها أعمال عنف تسببت بمقتل أكثر من 200 شخص، وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى كان أقل من 100 شخص.

وأفرجت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، عن 21 معتقلا سياسيا.