السورية للاتصالات تخفض أجور المكالمات بمناسبة الأعياد

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن إجراء حملة تخفيضات على أجور الاتصالات القطرية والخلوية الصادرة من الهاتف الثابت وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية عبر إطلاقها عرضا ترويجيا بعنوان “بشهر الأعياد.. توفيرك بيزداد”.

وأوضحت الشركة في إعلانها اليوم، أن العرض يبدأ من صباح يوم عيد الميلاد الأحد الـ25 من كانون الأول حتى نهاية يوم السبت ال31 من كانون الأول 2016.

وأشارت إلى أن الحملة صممت بحيث يستفيد من مزاياها جميع مشتركي الهاتف الثابت لتمنحهم الفرصة للحصول على توفير 3.5 ليرات سورية بكل دقيقة من الهاتف الثابت إلى أي خط خلوي في سورية وبكل الأوقات بغض النظر عن مدة المكالمة كما يستفيد كل مشترك بتوفير 1.5 ليرة سورية في كل دقيقة بين المحافظات وفي كل الأوقات وبغض النظر عن مدة المكالمة داعية المواطنين للاستفادة من هذا العرض.