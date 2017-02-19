السورية للتجارة بالسويداء: بدء صرف الدفعة الأخيرة من أثمان التفاح

أعلن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء عن بدء صرف الدفعة الأخيرة من أثمان التفاح اليوم للمزارعين الذين سلموا محصولهم لفرع الخزن والتسويق سابقا.

وأضاف فادي مسعود أن قيمة هذه الدفعة 171 مليون ليرة وتستهدف نحو 10 جمعيات فلاحية و390 مزارعا ويجري صرفها اليوم للجمعيات وغدا للمزارعين بشكل إفرادي من خلال فرع المصرف التجاري.

ولفت مسعود إلى وجود مبلغ 19.506 مليونا من أثمان الصناديق البلاستيكية المشتراة من شركة ريان بلاست و 9.400 ملايين ليرة من أجور وحدات التخزين المستأجرة من اتحاد لفلاحين لمحصول التفاح سيجري العمل لصرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء صرف سابقا نحو 180 مليون ليرة من أثمان التفاح المسوق والبالغ نحو 3200 طن.