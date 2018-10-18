«السورية للتجارة» تسوق محصول التفاح المصاب بريف اللاذقية

بدأت المؤسسة السورية للتجارة تسويق التفاح المصاب بموجة البرد التي تعرض لها المحصول في شهر أيار الماضي في محافظة اللاذقية.

وأرسلت السورية للتجارة السيارات الشاحنة التابعة لها إلى قرى ريف الحفة الشمالي لاستجرار المحصول من الفلاحين مباشرة بإشراف الجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية المعنية للتخفيف عن المزارعين من أعباء التسويق وكلفه حيث لا يترتب على المزارعين إلا نقل المحصول من الحقل حتى المكان المحدد للتجميع في القرية.

رئيس الجمعية الفلاحية في قرية مجدل صالح في ريف الحفة بسيم دواي أشار إلى أن كمية المحصول المتضررة في نطاق الجمعية تقدر بنحو مئتي طن، لافتا إلى أن السورية للتجارة تقوم بشراء المحصول المتضرر بمبلغ 75 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وأعرب المزارعون عن التقدير لهذ المبادرة التي من شأنها التخفيف من خسائرهم.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد أكد استلام محصول التفاح السليم والمصاب بالتوازي فيؤخذ السليم إلى الأسواق أو إلى برادات السورية للتجارة أما المحصول التصنيعي المتضرر فسيتم استجراره بالكامل.

وكانت العاصفة المطرية التي تعرضت لها المحافظة في أيار الماضي ألحقت أضرارا زراعية كبيرة بمعظم المحاصيل ولا سيما محصولي التبغ والتفاح.