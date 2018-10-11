السورية للتجارة تفتتح 3 صالات جديدة بحماة

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة 3 صالات بيع جديدة بهدف دعم عملية التدخل الإيجابي في الأسواق.

وذكر بسام سلامي مدير فرع السورية للتجارة أن الصالات التي تم افتتاحها هي ابن رشد والحرية والمرابط تختص ببيع الألبسة والعصرونية والأدوات المنزلية وأجهزة الموبايل والالكترونيات.

ونوه سلامي بأن أسعار المواد والسلع في صالات المؤسسة أقل من مثيلاتها في السوق باعتبار أنها تستجر المواد من المورد بشكل مباشر مع هامش ربح محدود يغطي النفقات الإدارية للمؤسسة.

يشار إلى أن لدى السورية للتجارة في حماة حاليا نحو 114 صالة ومنفذ بيع موزعة في مختلف أنحاء المحافظة.