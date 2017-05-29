عرنوس يهدد بسحب تراخيص الشركات التي لا مشروعات لها

هدّد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس الشركات التي ليس لها مشاريع وأبنية سكنية بسحب الترخيص منها داعياً خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس جميع المطورين العقاريين الذين حصلوا على تراخيص إلى البدء الفوري بإشادة الضواحي السكنية، مؤكداً أن الفرص موجودة ومطروحة من الهيئة لهذه المشاريع.

ولفت عرنوس خلال الاجتماع إلى أهمية العمل في مجال التطوير العقاري من خلال إحداث وتأسيس شركات متخصصة بهذا المجال مع الحاجة الماسة لإقامة الضواحي السكنية التي تساعد في حل أزمة السكن وخاصة ضمن الظرف الراهن، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تتابع أعمال ونشاطات هذه الشركات والوقوف على مدى جديتها في هذا الموضوع واعداً من يثبت أنه يعمل على أرض الواقع بالحصول على كل الدعم.

وتناول مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري في جلسته أمس برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس الإدارة عدة مواضيع أبرزها الترخيص لعدد من الشركات ترخيصاً أولياً بعد أن استكملت الأوراق والبيانات المطلوبة وفق القانون رقم 15 الناظم لعمل الهيئة وإعطاء الترخيص النهائي لعدد آخر من الشركات الراغبة بالدخول في سوق العقارات كانت قد حصلت على الترخيص الأولي سابقا.

وخلال الاجتماع قدم مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي عرضاً عن الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص الأولي حيث تمت مناقشة البيانات والثبوتيات وأسماء الأشخاص المؤسسين لكل شركة على حدة وبعدها أعطيت الموافقة على الترخيص الأولي لثماني شركات وأعطيت الموافقة والترخيص النهائي لعدد آخر من الشركات كانت قد حصلت على الترخيص الأولي وصدقت نظامها الأساسي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأصبح لديها سجل تجاري وعددها أربع شركات إضافة إلى ذلك أقر مجلس الإدارة إلغاء ترخيص خمس شركات لم تستطع الهيئة التواصل معها ولم تسدد التزاماتهم المالية عن السنوات الماضية كما أعطت الفرصة لـ11 شركة لغاية الاجتماع القادم لتسديد باقي التزاماتهم أو إلغاء التراخيص.