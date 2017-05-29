السورية للتجارة تفتتح 5 صالات في دمشق

افتتحت «السورية للتجارة» يوم أمس خمس صالات للبيع في دمشق وهي موزعة كالآتي: صالة في منطقة التجارة والقصور وصالة في برزة – حاميش وصالة في المزرعة وصالة في منطقة الصناعة قرب كراج الست زينب وصالة في الفيلات الغربية.

وبينّ المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد أن الصالات ستعرض جميع المنتجات الغذائية والخضر والفواكه ضمن الصالات وهي ضمن خطة المؤسسة لإعادة هيكلة وتأهيل صالات ومراكز البيع التابعة لها، حيث إن هذه الصالات كانت موجودة سابقاً وقامت المؤسسة بإعادة تأهيلها وصيانتها.

وأشار محمد إلى أن المبيعات اليومية للصالات التابعة للمؤسسة وصلت في اليوم الواحد إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة سورية للصالة الواحدة، حيث تم وضع نظام موحد لمعرفة مبيعات الصالات بشكل يومي، فيما كان سابقاً لا يمكن معرفة الرقم الحقيقي للمبيعات بسبب القيود الموضوعة في نظام العمل إضافة إلى حالات التلاعب.

كما تم إلغاء دور أمين المستودع واستبداله بدائرة منافذ البيع ضمن المؤسسة، وذلك لمنع عرض منتجات منتهية الصلاحية، حيث يتم سحب السلعة من العرض قبل 45 يوماً من انتهاء تاريخ الصلاحية وتقوم دائرة منافذ البيع بالتدقيق اليومي على جميع الصالات.

ولفت محمد إلى أن المؤسسة بدأت ضمن خطة عملها بتسويق الخضر والفواكه من الفلاحين مباشرة إلى الصالات من دون الحاجة لحلقات النقل والتسويق والتجار ولذلك بهدف توفير أجور النقل والعمولات، وبدأ العمل من خلال فرع المؤسسة في درعا بالتنسيق مع الفلاحين لتسويق موسم البندورة مباشرة إلى صالاتها والبيع بسعر الجملة، كما يتم الاستعداد حالياً لتخزين موسم البطاطا من قرية ربلة في ريف حمص لكون البطاطا التي تنتج في ربلة تكون قابلة للتخزين والتبريد بعكس البطاطا التي تنتح في باقي المناطق، حيث بدأ العمل على تجهيز وحدات الخزن والتبريد حيث تكون جاهزة نهاية الشهر السابع لتخزين نحو 20 ألف طن بطاطا يتم طرحها في الأسواق عند انتهاء الموسم لتغطية حاجة الأسواق.

وأوضح محمد أنه تمت تعبئة وتغليف مادة السكر بطريقة تمنع بيعها للتجار، حيث تتم التعبئة ضمن أكياس سعة 5 كغ و1 كغ وعليها شعار المؤسسة، على حين سابقاً كان يتم بيع أكياس السكر الكبيرة من المخازن إلى التجار بدلاً من بيعها في الصالات، إضافة إلى استمرار العمل على استعادة جميع الصالات التي كانت مؤجرة سابقاً، وحالياً لا يتم توقيع أي عقود تأجير.

وكشف مدير السورية للتجارة عن التحضير لعرض الألبسة في الصالات قبل حلول عيد الفطر وذلك وفق نظام الأمانة، حيث إن المؤسسة حالياً غير قادرة على شراء ألبسة وبيعها لكون التركيز في هذه المرحلة هو على المنتجات الغذائية الأساسية، لذلك سيتم الاتفاق مع مصنعي الألبسة والتجار على عرض بضاعتهم ضمن الصالات وفق نظام الأمانة ولكن بأسعار منافسة وبجودة ممتازة، وعلى أن تكون صناعة وطنية إلا في حال تقدم التاجر بثبوتيات أن بضاعته مستوردة بشكل نظامي فيمكن عرضها.

كما سيتم قريباً افتتاح صالة الصالحية وهي عبارة عن بناء من 3 طوابق ليتم عرض المنتجات الحلبية وذلك تحت شعار «السورية – خان الحرير من معامل حلب إلى أسواق الشام» وسيتم تعميم هذه التجربة في أكثر من صالة بالمحافظات.