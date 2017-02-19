“السورية للتجارة” تنطلق في جرمانا بريف دمشق

انطلقت أمس أول صالة تحمل اسم “السورية للتجارة” في مدينة جرمانا بريف دمشق بعد أن تم ترتيبها وتأهيلها في مساحة تزيد على 2000 متر مربع وتضم جميع المواد الغذائية والكهربائية والنسيجية والخضراوات والفواكه والألبسة وفق آلية تسويق جديدة.

بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن هذا الصالة هي باكورة انطلاق المؤسسة السورية للتجارة، موضحا انها نموذج لكل مؤسساتنا في المرحلة القادمة ولـ 1500 صالة موجودة في سورية حيث يقوم بعرض المنتجات بطريقة حضارية.

ولفت الغربي إلى أنه سيتم طرح مواد ذات جودة عالية بأسعار أرخص من السوق ومنتجات أساسية وضرورية تلبي احتياجات المستهلك اليومية، مبينا أن الاستعداد لشهر رمضان بدأ من الآن لحماية المستهلك من الاستغلال وحصوله على المنتج بسعر أقل وجودة عالية.

بدوره أوضح محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أن الهدف من الصالة بعد دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة واحدة وبالتالي وجود كل المواد والاحتياجات في مكان واحد خدمة المواطنين، لافتا إلى افتتاح مجمعات وصالات مماثلة في كل أنحاء سورية في وقت قريب.ن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد أن المؤسسة بدأت اتخاذ خطوات باتجاه تفعيل دورها الايجابي في السوق المحلية وسعيها لتطبيق الرؤية التي وضعتها بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المدموجة والمراكز والمنافذ التسويقية التابعة لها وتضمينها تشكلية سلعية واسعة.

وتم دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة” بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2017 في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي.