السورية للتجارة توقع عقد استثمار شركة عصير الجبل

صدقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم على عقد الاستثمار الموقع بين المؤسسة السورية للتجارة وشركة عصير الجبل المساهمة المغفلة في السويداء لاستثمار الشركة بكل موجوداتها الحالية تحت اسم “المؤسسة السورية للتصنيع”.

ووقع العقد كل من مدير عام المؤسسة السورية للتجارة المهندس عمار محمد ورئيس مجلس إدارة شركة عصير الجبل شحادة صلاح الدين.

ويتضمن عقد الاستثمار أن تقدم الشركة كامل المنشأة الصناعية والتجارية مع التجهيزات والتراخيص والعناصر المادية والمعنوية ليتم استثمارها من قبل المؤسسة السورية للتجارة تحت اسم “وحدة المؤسسة السورية للتصنيع”.

ويهدف العقد بين الطرفين لاستثمار وتشغيل المصنع لتصنيع جميع أنواع العصائر الطبيعية والمربيات وكل ما يتعلق بهذه الغاية لمدة استثمار 5 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ استلام المنشأة.

وينص العقد على أن تسدد السورية للتجارة بدل استثمار سنويا قيمته 50 مليون ليرة سورية تدفع على دفعتين الأولى عند الاستلام والثانية بعد انقضاء 3 أشهر وذلك بالنسبة للسنة الأولى وبقية السنوات يتم الدفع مع بداية كل عام.

وبحسب العقد تتحمل السورية للتجارة قيمة الإصلاحات في حال كانت قيمتها لا تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية كما تترتب عليها كل الضرائب والرسوم الناجمة عن عملية الاستثمار ونفقات المياه والهاتف والكهرباء. أما ما يترتب على المنشأة من ضرائب ورسوم أخرى وديون وقرارات قضائية صادرة ضدها قبل بدء عملية الاستثمار فتتحملها الشركة كما أن أي ضرر يلحق بمؤسسة التصنيع جراء عدم التزام الشركة بذلك فهي ملزمة بالتعويض للمؤسسة السورية للتجارة.

وتملك السورية للتجارة الحق الكامل بالاستعانة بمن تراه مناسباً لتشغيل المنشأة إضافة لحقها بإبرام عقود تشغيل مع الغير وتكون الإدارة من حق المستثمر فقط والمنتجات المتعلقة بعمل المنشأة يتم تسويقها باسم المستثمر.