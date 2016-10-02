السوريون في ألمانيا ينظمون وقفة احتجاجية تنديداً بالعدوان الأمريكي

نظم ممثلو الجاليات السورية والمغتربون السوريون في عدد من الدول الأوروبية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الألمانية برلين تنديدا بالعدوان الأمريكي الغاشم على موقع للجيش العربي السوري بدير الزور.

وأكد المشاركون الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد دعمهم للجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب منذ أكثر من خمس سنوات معربين عن رفضهم لأي تدخل عسكري لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وجدد المشاركون وقوفهم إلى جانب سورية شعبا وجيشا وقيادة في مواجهة الإرهاب و شكرهم لروسيا والمقاومة اللبنانية وكل الحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سورية.