السوريون في المغترب يدينون الاعتداءات الإرهابية على السويداء

أدان أبناء الجالية والطلاب السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية بأشد العبارات الهجمات والاعتداءات الإرهابية على محافظة السويداء، أمس.

الطلبة وأبناء الجالية أشاروا إلى أن الأوامر تأتي لتلك المجموعات الإرهابية من مشغليها لارتكاب جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا مع كل انتصار يحققه الشعب العربي السوري الصامد وجيشه الباسل.

الجالية السورية في بلغاريا أعربت عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” في محافظة السويداء، والدعم والرعاية والحماية التي تقدمها كل من أمريكا والكيان “الصهيوني” للإرهابيين لكي يعتدوا على المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وجاء في بيان لأبناء الجالية في بلغاريا أن أمريكا وأذنابها الدوليين والإقليميين يستخدمون الإرهاب من أجل زعزعة استقرار دول المنطقة وقتل أو تشريد أهلها وتدمير بناها التحتية، وهذا الهجوم الدموي الإرهابي ضد الأهالي في السويداء إنما جاء كرد المفلس على انتصارات سورية بجيشها وشعبها وقيادتها ومساعدة حلفائها .

في السياق، أدان أبناء الجالية السورية في تشيكيا الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها السويداء وقراها، مؤكدين أن هذه الهجمات تمثل دليلا جديدا على إفلاس ونهاية التنظيمات الإرهابية بعد النجاحات المتتالية والبارزة التي حققها بواسل الجيش العربي السوري في جنوب سورية.

كما لفتوا إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع اعتداءات إسرائيلية جديدة الأمر الذي يؤشر من جديد إلى الترابط العضوي القائم بين مجاميع الإرهاب والعدو الصهيوني.