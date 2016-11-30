السوريون في كوبا يشاركون في تعزية كاسترو

شارك فرع كوبا للاتحاد الوطني لطلبة سورية بتقديم التعازي برحيل القائد والرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو وفي نشاطات التكريم التي أقامتها السلطات الكوبية في ساحة الثورة في العاصمة الكوبية هافانا.

وقام الطلبة بالتوقيع على كتاب التعازي معبرين عن حزنهم العميق بفقدان القائد كاسترو كما قدموا الشكر لكوبا على وقوفها المستمر إلى جانب سورية وقضاياها العادلة وفي حربها ضد الإرهاب.

وأعلن يوم السبت الماضي وفاة كاسترو عن عمر يناهز 90 عاما بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح ضد محاولات الهيمنة على بلاده التى تولى الحكم فيها قرابة الخمسين عاما الى أن أعلن فى التاسع عشر من شباط عام 2008 استقالته من منصبى رئاسة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة الكوبية.