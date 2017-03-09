السوري زين عبيد أول طفل ينصب سفيراً للنوايا الحسنة

خاص – البعث ميديا

في إطار جهوده الدائمة لدعم الأطفال والاهتمام بقضاياهم ومشاكلهم، سيتم تنصب الطفل السوري نجم برنامج “ذا فويس كيدز” زين عبيد سفيراً للنوايا الحسنة.

وسيكون النجم زين عبيد على موعد مع محبيه يوم السبت القادم (11 آذار) تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لتوقيع عقد تعاون مع جمعية قرى الأطفال العربية السورية “SOS” في مقرهم بالديماس.

ويتخلل الفعالية تنصيب زين عبيد سفيراً للنوايا الحسنة بحضور إدارة الـ “SOS” وأطفالها وأهل الصحافة والإعلام، وتسليمه شهادة دولية، ليبدأ بعدها بممارسة مهامه التي أخذها على عاتقه.

يذكر أن زين عبيد هو أول طفل سوري ينصب كسفير للنوايا الحسنة.