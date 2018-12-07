السوري عمر السومة ينافس على لقب هداف آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني قائمة أفضل عشرة مهاجمين يتنافسون على لقب هداف بطولة آسيا التي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل في الإمارات من بينهم نجم منتخب سورية عمر السومة .

وحقق السومة 29 عاماً مع منتخب سورية في تصفيات كأس العالم السابقة نتائج لافتة وسجل أهدافا حاسمة إضافة إلى تألقه مع نادي الأهلي السعودي وحصوله على لقب هداف الدوري في ثلاثة مواسم متتالية.

ويتنافس السومة حسب موقع الاتحاد الآسيوي مع الإماراتي أحمد خليل والإيراني سردار أزمون والكوري الجنوبي هوانغ وي جو والأسترالي مارتن بويل والياباني تاكومي مينامينو والأردني حمزة الدردور والتايلندي تيراسيل دانغدا والفلبيني فيليب يونغهسبند والقطري المعز علي.

وكان الإماراتي علي مبخوت توج بجائزة هداف كأس آسيا 2015 في استراليا.