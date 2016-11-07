السوق المصري يؤمن احتياجاته من النفط

أكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، أن القاهرة أمنت احتياجاتها من الوقود للشهرين الحالي والمقبل، عبر طرح مناقصات عالمية منذ أيلول الماضي.

وقال السويدي في تصريحات حصرية لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الاثنين 7 تشرين الثاني: «لجنة الطاقة عقدت اجتماعا عند إخطار شركة (آرامكو) بتوقف الشحنات… وتقرر طرح مناقصات عالمية لشراء احتياجاتنا من الوقود من السوق العالمي… وقد جرى بالفعل تأمين احتياجات السوق المصري لشهري تشرين الثاني الجاري كانون الأول المقبل».

جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية، إنها لم تتسلم شحنة النفط المتفق عليها من شركة (أرامكو) السعودية لهذا الشهر أيضا وذلك للمرة الثانية، متوقعة استمرار التوقف رغم عدم الإعلان عن فسخ العقد بشكل رسمي.