السومة وخريبين وصلاح مرشحون لجائزة أفضل لاعب عربي لسنة 2017

كشف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أنه بعد الفرز الأولي لاستمارات الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017 بمشاركة أكثر من 100 إعلامي رياضي فقد تقلصت لائحة المتنافسين العشرة على الجائزة إلى ثلاثة نجوم هم لاعبا منتخب سورية عمر السومة وعمر خريبين إضافة الى لاعب منتخب مصر محمد صلاح.‏

وسيتم الإعلان رسمياً عن الفائز بجائزة النسخة الثالثة لأفضل لاعب كرة قدم عربي يوم الاثنين القادم الأول من كانون الثاني 2018.‏

وضمت لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة على هذه الجائزة إضافة إلى السومة وخريبين كلا من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي المغربي كريم الأحمدي لاعب فاينورد الهولندي والسعودي نواف العابد لاعب الهلال السعودي والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري والاماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الاماراتي والجزائري ياسين ابراهيمي لاعب بورتو البرتغالي والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة الإماراتي والمغربي اشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.

وكان النجم المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي توج بلقب النسخة الاولى لسنة 2015 والنجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي لسنة 2016.

يذكر ان السومة وخريبين ساهما بشكل أساسي في وصول منتخب سورية إلى الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم إضافة إلى حصول خريبين على لقب هداف دوري أبطال اسيا وأفضل لاعب في اسيا لهذا العام مع ناديه الهلال السعودي.