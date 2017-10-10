السويداء.. أكثر من 50 ألف طفل مستهدف بحملة تلقيح شلل الأطفال

تواصلت فعاليات حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال في محافظة السويداء مستهدفة 52070 طفلا وطفلة دون سن الخامسة.

وأشار محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي خلال اطلاعه اليوم على سير الحملة في مركز الشهيد أسامة محسن محسن الصحي بالمدينة إلى أن الحملة تؤكد استمرار الرعاية الصحية من قبل مؤسسات الدولة ووزارة الصحة لتحصين الأطفال ضد الشلل وحمايتهم من الأمراض.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الحملة بنجاح والوصول إلى تحقيق أهدافها بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.

وبينت رئيس دائرة برامج الصحة العامة بمديرية صحة السويداء الدكتورة ناهده نصر أن الحملة تستهدف 52070 طفلا وطفلة عبر 55 مركزا صحيا موزعين بواقع 23 في منطقة السويداء و18 في شهبا و9 في صلخد و5 في القريا إضافة إلى 22 فريقا جوالا منهم13 فريقا في منطقة السويداء و 5 فرق في شهبا وفريقان في صلخد ومثلهما في القريا.

شارك في الجولة رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ومدير صحة السويداء الدكتور حسان عمرو ومعنيون.