السويداء: إنارة الطريق العام لبلدة شقا بالطاقة الشمسية

نفذت الأمانة السورية للتنمية بالسويداء عبر منارة شهبا المجتمعية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبادرة “نور” في بلدة شقا لإنارة الشارع الرئيسي بالطاقة الشمسية.

وأشار مشرف الدعم المجتمعي في منارة شهبا فراس ركاب إلى أن هذه المبادرة جاءت بناء على مطالب أهالي بلدة شقا و ضمن برنامج المبادرات المجتمعية المنفذ بالمنارة و تماشيا مع التوجه للطاقات البديلة التي تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع.

ولفت ركاب إلى أن هذه المبادرة تترافق في الأيام القليلة القادمة مع تنفيذ أعمال تتضمن تخطيط “المطبات” في الشارع الرئيسي للبلدة.

وتقع بلدة شقا إلى الشمال الشرقي من مدينة السويداء بنحو 27 كيلومترا و يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة.