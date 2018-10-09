السويداء: إنتاج أكثر من 161 ألف غرسة حراجية

أنتجت مديرية زراعة السويداء عبر مركز العين الحراجي 161.785 ألف غرسة حراجية متنوعة لتنفيذ خطط التحريج الاصطناعي واحتياجات القطاعين العام والخاص منها للموسم الحالي.

وأشار رئيس قسم الحراج بمديرية الزراعة المهندس أنس أبو فخر إلى أنه سيبدأ بيع الغراس المنتجة وتوزيعها مطلع الشهر القادم مجانا لعدد من القطاعات كمديرية التربية والمشافي والمدافن، فيما تم تحديد أسعارها للمواطنين وباقي المؤسسات بواقع 72 ليرة للغرسة بكيس صغير و110 ليرات للغرسة بكيس وسط و231 ليرة للغرسة بكيس كبير.

كما لفت أبو فخر إلى أن المديرية وضعت خطة لتحريج المواقع الحراجية التي جهزتها خلال الأشهر الماضية في موقعي غابة الأسد وأم الرمان لزراعة 200 هكتار فيهما بنحو 50 ألف غرسة.