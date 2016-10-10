السويداء: إنجاز الدراسات التنفيذية لأربعة مشروعات للصرف الصحي

بين المدير العام لشركة الصرف الصحي بالسويداء أنه تم إنجاز الدراسات التنفيذية لأربعة مشروعات للصرف الصحي في مناطق مختلفة من المحافظة بقيمة 931 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس سهيل المسبر أن المشروعات الأربعة تشمل إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي للمنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون ليرة، ومشروع إزالة الاختناقات بشبكة الصرف الصحي في مدينة السويداء بتمويل من المنظمات المانحة وبقيمة 280 مليون ليرة، بالإضافة إلى مشروع تخديم وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في مركز الإقامة المؤقتة بمعسكر الطلائع في رساس بقيمة 29 مليون ليرة، وتنفيذ خط رئيسي لتخديم المشاريع الاستثمارية في منطقة عين المرج بظهر الجبل وبقيمة تقديرية تبلغ 144 مليون ليرة، حيث تم رفع الدراسة والإضبارة الفنية كاملة إلى المحافظة لمخاطبة وزارة الموارد المائية لاعتمادها وتنفيذ هذا المشروع ضمن خطتها الاستثمارية للعام القادم.

كما لفت المسبر إلى وجود مشروعات ملحوظة بخطة العام الجاري من بينها تصفية محوري مفعلة- قنوات -عتيل وتصفية خطوط ومصبات الصرف الصحي في بلدة الكفر، حيث انتهى العمل بهذين المشروعين وتم استلامهما بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط ومصبات رئيسية في بلدة رساس بقيمة نحو 97 مليون ليرة والخط الرديف لحماية سد سهوة بلاطة من التلوث وخطوط ومصبات في مدينتي السويداء وشهبا والخطوط الرئيسية في قرية نمرة شهبا وخطوط الصرف الصحي لمبنى التدريب المهني ومصبات وخطوط في قرية مفعلة واستكمال المتبقي من خطوط ومصبات قرية حبران.