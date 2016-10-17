السويداء: اختيار «600» امرأة للاستفادة من مشروع الزراعات الأسرية

اعتمدت مديرية الزراعة بالسويداء 600 امرأة للاستفادة من مشروع الزراعات الأسرية المنفذ من قبل وزارة الزراعة وذلك بغية توزيع بذار الخضار والسماد عليهن لزراعة حدائقهن المنزلية.

وينت رئيسة دائرة المرأة الريفية في مديرية الزراعة المهندسة محسنة أبو سمرة أن النساء اللواتي تم اعتمادهن يتوزعن على قرى وبلدات “العفينة وامتان والعانات وخازمة وصلاخد وأم حارتين والمتونة والسويمرة وعنز والقريا وريمة اللحف وقراصة وسليم والمزرعة والطيرة وعتيل”.

ولفتت أبو سمرة إلى أن اعتمادهن تم بناء على المعايير الموضوعة لهذا الغرض مبينة أن المديرية حددت أيضا 1242 امرأة للاستفادة من منحة منظمة الفاو المخصصة للنساء الريفيات.