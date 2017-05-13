السويداء: ارتفاع عدد المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة إلى 15

بين رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في السويداء ناجي الحضوة أن عدد المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية إلى 15 منطقة بينها 6 مستثمرة و9 قيد الاستثمار.

وأوضح الحضوة أن المناطق الصناعية المستثمرة تشمل المنطقة الصناعية في مدينة السويداء وتضم 338 مقسماً لحرف الحدادة والنجارة والألمنيوم والبلور وصيانة السيارات ومنطقة التوسع في مدينة السويداء بمساحة 27 هكتارا وتضم 128 مقسماً موزعة على الحرفيين منذ عام 1993 ومنطقة مجمع معامل البلوك على طريق السويداء/الثعلة وهي منطقة غير مستملكة وفيها نحو 100 منشأة لتصنيع البلوك والبلاط والمنتجات الإسمنتية لافتاً إلى أنه توجد حالياً دراسة من قبل مجلس مدينة السويداء لاستملاكها بغية تنظيمها وتسميتها منطقة صناعية للمنتجات الإسمنتية.

وبين الحضوة أن المناطق الصناعية المستثمرة تشمل أيضاً المنطقة الصناعية في بلدة رساس بمساحة 52 دونماً وتضم 166 مقسماً تم توزيعها على الحرفيين وهي منجزة بشكل كامل والمنطقة الصناعية في مدينة شهبا بمساحة 100 دونم وتضم 400 مقسم موزعة جميعها على الحرفيين بنسبة تنفيذ 100 بالمئة والمنطقة الصناعية في بلدة عتيل بمساحة 50 دونماً وتضم 91 مقسماً موزعة على الحرفيين ونسبة التنفيذ فيها بلغت نحو 70 بالمئة وحالياً يوجد مشروع استملاك للتوسع في هذه المنطقة بمساحة إضافية تبلغ 25 دونماً.

ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة إلى أن المناطق الصناعية قيد الاستثمار تشمل المنطقة الصناعية في مدينة صلخد بمساحة 70 دونماً وجرى الاكتتاب عليها وتوزيع المقاسم فيها على الحرفيين البالغ عددهم 300 حرفي والمنطقة الصناعية في بلدة القريا بمساحة 70 دونماً وتضم 231 مقسماً تم توزيعها على الحرفيين والمنطقة الصناعية في بلدة المزرعة بمساحة 75 دونماً وتضم 223 مقسماً تم الاكتتاب عليها وتوزيعها على الحرفيين.

وأضاف الحضوة إن المناطق الصناعية قيد الاستثمار تشمل أيضاً المنطقة الصناعية في بلدة ملح بمساحة 35 دونماً وهي قيد الاستملاك حالياً والمنطقة الصناعية في بلدة شقا بمساحة 37 دونماً وتضم 111 مقسماً تم الاكتتاب عليها وتوزيعها على الحرفيين والمنطقة الصناعية في بلدة الكفر بمساحة 83 دونماً وهي قيد الدراسة حالياً بالإضافة إلى المنطقة الصناعية في قرية أم الزيتون والتابعة لمجلس البلدة بمساحة 75 دونماً وتم الاكتتاب على مقاسمها وتوزيعها والمنطقة الصناعية الجديدة في مدينة السويداء بمساحة 150 دونماً ويجري العمل حالياً على استملاكها من قبل مجلس المدينة وتضم نحو 600 مقسم سيتم توزيعها على الحرفيين حين انتهاء الأعمال من إضبارة الاستملاك علماً أن المخططات التفصيلية للمنطقة مصدقة.

وأشار الحضوة إلى أن المناطق قيد الاستثمار تشمل ايضا المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون التي تبلغ مساحتها 723 هكتاراً وهي مقسمة لعدة قطاعات تحتوي كل الشرائح الصناعية الكيميائية والهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية بالإضافة إلى منطقة حرة وأمانة جمركية وتم الانتهاء من جزء كبيرة من أعمال البنى التحتية وجرى توزيع قسم كبير من مقاسمها على الصناعيين والحرفيين والاكتتاب مستمر على المقاسم المتبقية فيها لدى مديرية المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة.