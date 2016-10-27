السويداء: استجرار وتركيب معظم التجهيزات الكهربائية لمشروع مشفى شهبا

أكدت مديرية فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بالسويداء أنه تم مؤخراً استجرار وتركيب معظم التجهيزات الكهربائية لمشروع مشفى شهبا بقيمة نحو 300 مليون ليرة.

وبينت مديرة الفرع المهندسة هيام القطامي أنه يتم العمل حالياً على تحصيل فروقات الأسعار بغية تأمين السيولة المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع الحيوي، مشيرة إلى أنه تم أيضاً إعادة الإعلان عن شبكة الغازات الطبية للمشفى بعد انسحاب العارض من عرضه وجرى فض العروض الفنية المقدمة، وتتم دراستها من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص للبت فيها قريباً.

ولفتت القطامي إلى أنه يجري التعاقد على مشروع إكساء القصر العدلي بمدينة السويداء بقيمة مليار و115 مليون ليرة، وهو قيد التصديق حالياً، مبينة ً أن حجم الإنفاق على المشروعات التي ينفذها فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بالسويداء بلغ خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام 584 مليون ليرة، من أصل قيمة الأعمال المخططة والبالغة 398 مليون ليرة، حيث شمل الإنفاق عدداً من المشروعات بالمحافظة.

وبينت القطامي أنه بعد تأمين المواد اللازمة للعمل وتكثيف الورشات في المشروعات التي ينفذها الفرع زاد الإنتاج وتحققت الخطة المطلوبة للعام الجاري، وجرى توظيف عدد من اليد العاملة، لافتةً إلى وجود جملة من المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشروعات من بينها التأخر في التقدم للمناقصات المطروحة لتوريد التجهيزات رغم إعادة الإعلان عنها مرات عدة نتيجة تقلبات الأسعار اليومية وعدم ثباتها بالأسواق المحلية، والتأخر من بعض الجهات من أصحاب المشروعات بالتعويض عن فروقات الأسعار للمواد غير المحصور بيعها بالقطاع العام.