السويداء: استكمال تطوير وإنجاز مشفيين وتخطط لبناء ثالث

تستكمل مديرية صحة السويداء الاعمال النهائية في مشفى شهبا وصيانة وتطوير المشفى الوطني، فيما تخطط للتعاقد من أجل بناء مشفى للتوليد والأطفال بالتوازي مع توفير الخدمات الطبية المجانية عبر مشافيها ومراكزها الصحية القائمة.

وبين مدير صحة السويداء الدكتور حسان عمرو أن المديرية رصدت 74.5 مليون ليرة لتنفيذ الاعمال النهائية في مشفى شهبا، وتوريد جزء من التجهيزات الطبية والأثاث واستكمال بعض الأعمال الميكانيكية والكهربائية، فضلا عن رصد مبلغ للتعاقد وبناء أعمال الهيكل لمشروع مشفى للتوليد والأطفال ضمن خطة العام الجاري.

وبين عمرو أن مديرية الصحة أنفقت منذ بداية العام الجاري أكثر من 180 مليون ليرة لتطوير الواقع الصحي في المحافظة عبر صيانة وإعادة تأهيل بعض المشافي والمراكز الصحية وتوريد تجهيزات طبية لها.