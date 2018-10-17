السويداء: الإنتهاء من عمليات استلام محصول العنب العصيري

أنهت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عمليات استلام محصول العنب العصيري للموسم الحالي بكميات بلغت نحو 5800 طن.

وأشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير إلى أن الكميات المسلمة تزيد عن الموسم الماضي بأكثر من 2000 طن جراء إقبال المزارعين لتوريد منتج العنب للشركة من مختلف مناطق الإنتاج.

وبين شقير أن أثمان العنب المستلم يبدأ صرفها للمزارعين اعتبارا من الأسبوع القادم وعلى دفعات تباعا وحسب توفر السيولة اللازمة للصرف وذلك بواقع 125 ليرة للكيلو غرام الواحد من العنب الأبيض و 175 ليرة للعنب الأسود.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الكرمة المنتجة للعنب بالمحافظة 9869 هكتارا.