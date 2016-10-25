السويداء.. القبض على إرهابيين ومصادرة صهريج لتهريب المازوت الداعشي

تمكنت وحدة من مجموعات الدفاع الشعبية من مصادرة صهريج معد لتهريب المازوت الداعشي والقت القبض على ارهابيين اثنين يستقلانه شرق قرية شعف بريف السويداء الشرقي.

وبحسب مصدر في المحافظة أكد أن العملية أتت بعد متابعة ورصد لخطوط التهريب وتحركات المهربين تمكنت وحدة من مجموعات الدفاع الشعبية في كمين محكم من مصادرة صهريج كبير لنقل المازوت الداعشي والقبض على ارهابيين اثنين يستقلانه شرق قرية شعف بريف السويداء الشرقي على تخوم البادية السورية.