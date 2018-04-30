السويداء..القبض على عصابات سرقة وخطف وتزوير

تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بالسويداء من القبض على عصابة مكونة من فتاتين تقومان بترويج المصاغ الذهبي المزور وذلك بعد الاشتباه بهما والعثور بحوزتهما على قطع ذهبية بفواتير مزيفة.

وذكر مصدر في فرع الأمن الجنائي بالسويداء اليوم أن الفتاتين اعترفتا بالتحقيق معهما بترويج المصاغ الذهبي المزور في المحافظة من خلال بيعه ضمن عدد من محلات الصاغة بمدينتي السويداء وشهبا وإبراز فواتير مزيفة موضحا أن مصدر تلك القطع أشخاص من مدينة دمشق تم إذاعة البحث عنهم.

من جهة ثانية لفت المصدر إلى أنه تم القبض على أحد المطلوبين وبحقه عدة مذكرات بحث بجرائم الخطف وطلب الفدية حيث اعترف من خلال التحقيق معه باشتراكه مع عدد من الأشخاص بقطع طريق عام دمشق السويداء وخطف عدد من المواطنين واحتجازهم مع سياراتهم في منزل أحد أقاربه وسلبهم مبالغ مالية وأجهزة خليوي وابتزاز ذويهم لتركهم مقابل دفع فدية مالية.

وفي السياق ذاته أشار المصدر إلى أن دورية من الأمن الجنائي تمكنت من القبض على عصابة أقدمت على استدراج سائق سيارة عامة من دمشق بغرض إيصالهم كطلب وسلبه سيارته تحت تهديد السلاح وضربه ومحاولة قتله حيث تمت استعادة السيارة المسلوبة ومصادرة بندقية حربية مستخدمة من قبلهم بعملية السلب ونظم الضبط اللازم بحقهم.

وأضاف المصدر “إن عناصر من الأمن الجنائي ألقت القبض على شخص بعد الاشتباه به بسرقة دراجات نارية وعثر بمنزله على دراجة أخرى تبين أنها مسروقة حيث اعترف بالتحقيق معه بالسرقة واشتراكه مع عدد من الأشخاص بسرقة أربع دراجات نارية أخرى” مبينا أنه تم أيضاً إلقاء القبض على فتاة أقدمت بالاشتراك مع شخصين على استدراج أحد المواطنين إلى إحدى الشقق بحجة شراء عقار منه وإرغامه على البصم على عدد من سندات الأمانة تحت تهديد السلاح مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق جميع المقبوض عليهم في الجرائم السابقة وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.