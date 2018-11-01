السويداء: بدء بيع الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية

بدأ المصرف الزراعي التعاوني في محافظة السويداء اليوم عمليات بيع الأسمدة المخصصة للزراعات الشتوية لموسم 2018-2019 وذلك عبر فروعه المنتشرة بالمحافظة.

وأشار مدير المصرف المهندس نسيم حديفة إلى أن بيع الأسمدة يتم بناء على جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف والتنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة إما نقدا أو بموجب قروض قصيرة الأجل دون سقوف وحسب المساحة الممولة وبفائدة قدرها 11 بالمئة ومدة سداد تصل إلى 10 أشهر.

ولفت حديفة إلى توفر كميات جيدة من الأسمدة بأنواع السوبر فوسفات واليوريا وسلفات البوتاس وبالطاقة التخزينية القصوى لمستودعات المصرف بما يخدم تنفيذ الخطط الزراعية.

وتستمر عمليات بيع الأسمدة المخصصة للأشجار المثمرة بكل أنواعها والمحاصيل الحقلية لنهاية آذار من العام القادم.