السويداء: بيع مادة النخالة مباشرة لمربي الثروة الحيوانية

بين مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء المهندس وائل الشوفي أنه تم فتح بيع مادة النخالة بشكل مباشر خارج عمليات البيع المعتادة ضمن الدورات العلفية وذلك بكمية 2 طن ولمرة واحدة لمربي الأبقار والأغنام والماعز والدواجن.

وأوضح الشوفي أن الهدف من هذه العملية توفير كميات جيدة من الأعلاف خلال الصيف وتخزينها لفترة فصل الشتاء الذي يزداد الطلب فيه على المواد العلفية خاصة مع عدم وجود مراع.

وأشار الشوفي إلى افتتاح دورة علفية جديدة للأغنام والماعز تستمر حتى الـ29 من الشهر القادم مبينا أن الكميات المخصصة للرأس الواحد تبلغ 10 كيلوغرامات نخالة و4 كيلوغرامات شعير و 2 كيلوغرام ذرة مع الاستناد بتوزيعها للجداول الإحصائية الخاصة بأعداد الثروة الحيوانية وإمكانية استبدال أي مادة غير متوفرة بمادة النخالة.

وكان فرع مؤسسة الأعلاف بالسويداء باع خلال الربع الأول للعام الحالي نحو 1500 طن من مختلف المواد العلفية.